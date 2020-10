So ausgelastet sind die Spitäler in den Kantonen

Nicht nur die bestätigten Corona-Fälle steigen zurzeit rasant, sondern auch die Spitaleinweisungen. Manche Kantone stossen bereits an ihre Kapazitätsgrenzen, in den meisten schrumpfen die Reserven an Betten zusehends. «Die Betten in den Spitälern belegen sich sehr rasch», sagt dazu Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD). «Wenn wir keine Massnahmen treffen, sind die Spitalbetten auf in 15 Tagen voll besetzt, auf der Intensivstation sogar schon in 10 Tagen.»

Laut Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle im BAG, ist die Zahl der Spitaleinweisungen auf dem Niveau von Mitte März. Damals ergriff der Bundesrat drastische Massnahmen zur Eindämmung des Virus. «Die zweite Welle hält an, wir haben weiterhin ein exponentielles Wachstum, die Zahlen verdoppeln sich nach wie vor innert Wochenfrist», sagte Masserey.

Insgesamt sind in der Schweiz derzeit 1078 Intensivbetten in Betrieb, maximal könnte die Kapazität wie im Frühling auf 1400 ausgebaut werden, Voraussetzung dafür ist allerdings, dass genügend gesundes Pflegepersonal zur Verfügung steht. Zurzeit sind 681 Intensivbetten belegt, davon sind schon 230 Covid-Patienten (33.7%).

Folgende Tabelle zeigt die aktuelle Auslastung auf Intensivstationen in allen Kantonen.