Die besten Bücher des Monats

Liebewesen

Caroline Schmitt. Eichborn-Verlag, Frankfurt am Main 2023.

Roman

Foto: Fredericke Wetzels

Lios Verhältnis zu ihrem Körper und ihrer Sexualität ist schwierig, die Vergangenheit belastet und beeinflusst sie auch in ihrer neuen, eigentlich glücklichen Beziehung mit Max. Eigentlich, denn das Verhältnis zwischen den beiden ist auch immer wieder toxisch. Als Lio ungewollt schwanger wird, muss sie sich nicht nur fragen, was sie mit Max will (oder eben nicht), sondern sie sieht sich auch mit immer mehr Erinnerungen an die eigene Mutter konfrontiert. Vielmehr als eine Liebesgeschichte ist Caroline Schmitts Debüt eine Geschichte über den weiblichen Körper, Trauma und vor allem aber auch die Kraft von Freundschaft. Der erste Roman der deutschen Journalistin und Autorin ist wie eine Indie-Miniserie zwischen all den grossen Produktionen: Am Anfang etwas irritierend, an zwei, drei Kinderkrankheiten leidend, und trotzdem schafft es «Liebewesen» dann, einen so in den Bann und in die Welt von Lio und Max zu ziehen, dass die 219 Seiten dann plötzlich fertig sind. Jetzt, wo man eigentlich noch mehr möchte. Und zugleich ist eben genau das auch der Reiz einer Miniserie. (aho)